Kinderen van “De Regenboog” trekken naar slaapwinkel op Bednet-dag Ronny De Coster

15 maart 2019

Leerlingen van de Zingemse Vrije Basisschool “De Regenboog” trokken naar aanleiding van de actiedag voor Bednet naar de slaapwinkel Sleeplife in Zingem.

“We hebben op school al gepraat over het belang van slapen en van goede slaapgewoonten. Het is wel interessant om tips voor een goede slaaphouding ook eens te krijgen uit de mond van specialisten”, bedacht Jacques Dhondt, directeur van de basisschool.

“Dit is ook de gelegenheid om aan onze kinderen uit te leggen hoe het zogenaamde afstandsonderwijs van Bednet werkt. Gelukkig hebben we er op onze school nog geen gebruik moeten van maken, maar het is een lovenswaardig iniatief om zieke kinderen toch bij het schoolgebeuren te blijven betrekken”, besluit Dhondt.