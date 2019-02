Kasteeldomein della Faille d’Huysse krijgt Wildlife Estates Label voor het stimuleren van biodiversiteit Ronny De Coster

25 februari 2019

17u25 0 Kruisem Het kasteeldomein della Faille d’Huysse in Lozer krijgt samen met twaalf andere domeinen in ons land het Wildlife Estates Label. Die erkenning beloont het particuliere beheer op het vlak van ontwikkeling voor fauna en flora. “We grijpen niet veel in, zodat de natuur zijn gang kan gaan”, vat eigenaar en kasteelbewoner baron della Faille d’Huysse zijn visie samen.

De erkenning van het grote belang van het behoud van biodiversiteit ligt aan de basis van de oprichting van het Wildlife Estates Label. “Dankzij de eeuwenlange inzet van de familie della Faille d’Huysse ligt het kasteeldomein er nog prachtig bij en zorgen het omvangrijke Lozerbos en de bijhorende dreven voor heel wat ontspanning voor de lokale gemeenschap”, zo klinkt de jury van het Wildlife Estates Label lovend.

Al sinds 1999 is het Lozerbos via specifieke circuits deels opengesteld voor wandelaars, mountainbikers en ruiters. Dit privaat domein telt ook een speelzone waar kinderen zich kunnen uitleven in de natuur. “Natuur en erfgoed worden op het domein prima verzorgd via beheerplannen. Het duurzaam onderhoud wordt ondersteund door het verhuren van landbouwgronden en woningen, maar ook de ontwikkeling van een bed-and breakfast en een vakantiewoning. Dit is een ware uitnodiging om de Vlaamse Ardennen vanuit Huise-Lozer te verkennen”, zo motiveert de jury de toekenning van het label.

Niet te veel ingrijpen

Baron Bernard della Faille, die al 31 jaar in het kasteeldomein woont, is opgetogen met de erkenning. “Ik ben er best wel trots op. We kiezen er al heel lang voor om de natuur in het park een beetje zijn gang te laten gaan. We doen uiteraard aan onderhoud, maar grijpen zo weinig mogelijk in. Er is geen intensieve bewerking van de grond en we maaien ook niet heel veel. Een dode boom hoeft niet per se te verdwijnen, omdat die interessant is voor insecten en vogels. Laaggroei in de dreef zorgt ervoor dat vleermuizen zich hier in hun sas voelen. Het is fijn dat we voor die keuze nu die Europese erkenning krijgen”, besluit de baron.