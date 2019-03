Kampioenen naar uitvaart in de kerk van Lede: regisseur Jan Verheyen met filmploeg hele dag in de weer Ronny De Coster

18 maart 2019

18u35 0 Kruisem Het beschermde dorpsplein en het Sint-Denijskerkje van Lede vormen het decor voor enkele belangrijke scènes in de volgende film van FC De Kampioenen. De hele dag was de crew van de populaire tv-reeks maandag in Lede om een begrafenisplechtigheid in te blikken.

Al vroeg in de ochtend strijken de filmploeg en de cast onder leiding van regisseur Jan Verheyen neer op het plein van Lededorp. Het voormalige restaurant Hof van Lede is omgebouwd tot schminklokaal voor de acteurs. Het dorp is voor alle verkeer afgesloten. De hele dag wordt er gefilmd: eerst op het plein voor de kerk, daarna zitten de acteurs urenlang in de kerk.

Pittoreske sfeer

“We filmen een uitvaartplechtigheid. Maar wie er overleden is, mag je niet verklappen”, drukt regisseur Jan Verheyen ons op het hart. Hij geeft een heel ontspannen indruk. Filmen in het rustige dorpje van Lede is wat anders dan in een drukke carnavalsstoet in Aalst.

“We hebben deze locatie een beetje gekozen voor die rust, maar ook voor haar pittoreske sfeer. Het kerkje van Lede is heel stemmig en sfeervol en het dorpsplein is dat ook”, motiveert Tine De Meulenaere waarom dit kleine dorpje in de Vlaamse Ardennen te zien zal zijn in de volgende film van FC De Kampioenen.

Beetje verwilderd

“Kom ik in de gazet?” gekscheert acteur Herman Verbruggen, alias Marcske Vertongen. “Ik zie er wat verwilderd uit”, beseft hij zelf. “Ze hebben me vanochtend helemaal nat gemaakt. Dat moest, omdat ik vòòr mijn aankomst op de uitvaart in al mijn onhandigheid zogezegd al het een en ander heb meegemaakt. Daardoor heb ik het hier de hele dag al wel behoorlijk koud”, bibbert de acteur. De middaglunch in het oude gemeenteschooltje kan hem gelukkig wat op temperatuur brengen.

Tussen de bekende acteurs ook een vast Kampioenen-gezicht uit Oudenaarde: Johnny De Coensel, tooghanger in het café van FC De Kampioenen, komt mee rouwen op de uitvaart. “Ik zit in heel wat scènes in de film. Alles samen doe ik wel zestien opnamedagen. Kampioen zijn is plezant, hé”, knipoogt de Enamenaar die door zijn figurantenrol een bekende tv-kop is geworden.

Superfan speelt mee

Ook Dietrich Van Beneden uit Nukerke is helemaal in zijn nopjes, omdat hij zal te zien zijn in de volgende film van De Kampioenen. “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een superfan ben. Werkelijk alle afleveringen heb ik op dvd en minstens drie keer per jaar bekijk ik ze allemaal”, bekent Dietrich. “Via een website ben ik aan deze figurantenrol geraakt. Ik vind het fantastisch om ineens deel uit te maken van een filmcrew die bestaat uit mijn idolen. En het is sowieso een belevenis om zo’n draaidag mee te maken en te zien wat er komt bij kijken eer een scène goed is ingeblikt. Film is toch een beetje magie. Al heb ik vandaag wel héél lang in de mis gezeten, het was een hele ervaring”, blikt Dietrich blij terug.