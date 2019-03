Juffen vormen een “beestige bende” op carnavalsfeest in De Bosrank Ronny De Coster

01 maart 2019

16u35 0 Kruisem Op de laatste schooldag voor de krokusvakantie vierden ook de kinderen en juffen van de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” in Zingem carnaval op school.

Iedereen daagde kleurrijk verkleed op, maar het waren de juffen zelf die de hoofdrol vertolkten op het feest met als thema ‘beestige bende’: bij de kleuters speelden ze een toneeltje. In de lagere school verkozen de kinderen de mooist verklede juf. En die titel ging naar juf Karolien, die in een olifantenpak was opgedaagd.