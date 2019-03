Joseph Van den Broecke uitgewuifd bij Nokere Sport Kruishoutem André Marlier

11 maart 2019

00u12

André Marlier

Recent zette Joseph Van den Broecke zelf een punt achter zijn mandaat bij Nokere Sport tijdens een bestuursvergadering in zaal Nocra te Nokere. De kranige tachtiger vervulde tientallen jaren de functie van bestuurslid en gaf als advocaat dikwijls jurisich advies bij het opstellen van de statuten en dergelijke van de VZW die het sportcomité intussen geworden is. Tijdens de sponsor-en persavond in zaal de Mastbloem te Kruishoutem werd hij dan ook met een attentie bedacht door voorzitter Marc Van Cauwenberghe en secretaris Carl Dedeken in aanwezigheid van eregast Jo Planckaert, 25 jaar geleden winnaar van Nokere Koerse.