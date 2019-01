Joop Verzele "Ik loop Zingem al een tijdje plat" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Ronny De Coster

02 januari 2019

12u18 0 Kruisem Voor de Zingemse 'kant' van de fusiegemeente Kruisem is hij de nieuwe burgemeester, maar de Kruishoutemnaren kennen Joop Verzele (46) al bijna tien jaar als hun burgervader. "Ik moet nu ineens naar véél meer feestjes", ondervindt Verzele.

"Ineens krijg ik er als burgemeester achtduizend mensen bij en de meesten ken ik natuurlijk nog niet. Maar uit de verkiezingsuitslag leid ik toch af dat ze geloven in ons verhaal", bedenkt Joop Verzele.En toch: alleenheerser CD&V moet in het nieuwe bestuur rekening houden met een grotere oppositie: tegenover 14 meerderheidsleden staan 8 verkozenen van Open Vld/N-VA/Plus en 4 van Groen&Co."We zijn inderdaad een andere verhouding gewoon, maar een goede oppositie kan een meerwaarde bieden op voorwaarde dat ze zich constructief opstelt", zegt Verzele. Aan uitdagingen heeft de nieuwe bestuursploeg geen gebrek. "Al maanden verschijn ik niet alleen meer op feestjes in Kruishoutem, maar ook in Zingem. We moeten het fusieverhaal blijven uitleggen. Kruisem telt negen dorpen en die moeten allemaal hun eigenheid behouden. We maken er geen eenheidsworst van, maar zullen ze wel allemaal op een gelijkwaardige manier behandelen. En tussen Zingem en Kruishoutem kunnen we veel knowhow uitwisselen", besluit Verzele. (DCRB)