Joachim Nobels clubkampioen bij ‘Recht voor Allen’-vissers André Marlier

29 januari 2019

15u15

Bron: André Marlier 0

In lokaal Sportpaleis bij Kim en Eric aan het Dorpsplein in Zingem vond de kampioenenviering plaats bij de koninklijke vissersmaatschappij ‘Recht voor Allen Zingem’. Meteen een terugblik op het 57e seizoen waarbij gevist werd aan de Stuivenberg vijver in Zingem en de MDM-vijver in Zwalm. Clubkampioen werd Joachim Nobels en bij de veteranen was deze eer weggelegd voor Willy De Waele. Het koningsschap kwam op naam van Guy De Clercq en die kreeg Johnny Duroi als prins aan zijn zijde bij de club die wordt geleid door voorzitter André De Clercq, ondervoorzitter Mario Vergucht en secretaris Linda Van Veirdegem.