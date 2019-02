Jeugdige piloot Colin De Poortere start seizoen met nieuwe crossmotor andré marlier

26 februari 2019

10u08

Bron: andré marlier 0

In de refter van de Vrije Basisschool in Ouwegem stelde Colin De Poortere zijn nieuwe crossmotor voor waarmee hij op 10 maart het motorcrossseizoen aanvangt in Assenede. Dit gebeurde tijdens het achtste eetfestijn dat door zijn vriendenkring werd georganiseerd en 345 familieleden, supporters en sympatisanten wist te lokken. De zestienjarige Colin kon terugblikken op een schitterend seizoen 2018 bij de beloften van de VMCF-federatie met zes overwinningen en een derde plaats in het Belgisch kampioenschap. Met deze nieuwe KTM 125 SX-motor debuteert hij bij de juniores MX2, ten volle gesteund door ouders, medewerkers en zijn twee topsupporters Brian en Greg Vullers die hem omringen.