In KW27 kan je “thuis” werken, maar toch samen met anderen Ronny De Coster

20 maart 2019

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Aan de Kwaadstraat in Zingem is de zogenaamde co-working space KW27 ingericht. “Iedereen die van thuis kan werken, maar eigenlijk toch liever mensen rond zich heeft en wil beschikken over een uitgerust kantoor, is hier welkom”, zegt initiatiefnemer Jens Pas.

In de karaktervolle dorpswoning aan de Kwaadstraat 27, waar Jens Pas zelf al een kantoor had, maakte hij de benedenverdieping vrij om ze in te richten als een open werkplek. “Ons kantoorgebouw is groter dan we zelf nodig hebben voor onze bedrijfsactiviteiten. We stelden ook vast dat afgelopen jaar veel Zingemse organisaties op onze vergaderzaal beroep deden. De stap om meteen de benedenverdieping open te stellen voor iedereen die een professionele maar lokale werkplek zoekt, was dan ook snel gemaakt. We hebben onze eigen bureaus naar de eerste verdieping verhuisd en fristen het gelijkvloers op”, vertelt Jens.

ICT-uitrusting

Omdat Jen beroepshalve in de technologiesector actief is, liet hij alle werkplekken uitrusten met de modernste ICT-infrastructuur. “Elke thuiswerker kan hier gebruik maken van supersnel WiFi, een eigen extra groot scherm met draadloos toetsenbord, een vergaderzaal met videoconferentie voor de collega’s op kantoor en projectoren. Met een badge kan je elke dag op eigen ritme je werkplek betreden en gebruik maken van de infrastructuur”, legt Jens uit.

“Goed voor het klimaat en goed voor je dorp”

Nathalie Delporte, die samen met Elien Meerschaut de thuiswerkplek zal uitbaten, noemt ook ecologische en sociale motieven voor het initiatief.

“We geloven ook sterk in de meerwaarde van thuiswerken voor de samenleving. Er is uiteraard de verminderde co2-uitstoot doordat je minder woon-werkverplaatsingen hebt, maar je draagt ook bij tot een levend dorp. In KW27 hebben we alle lokale zelfstandigen waar je broodjes, ontspanning of andere diensten kan vinden geïnventariseerd. Onder de sneltoetsen van onze telefoontoestellen zitten zelfs de telefoonnummers van de lokale koffiebar, de bakkers en de slagers. Je ontmoet hier andere co-workers in je eigen dorp en bouwt je zo ook een sociaal netwerk verder uit. Om het helemaal af te maken, krijgen ook de lokale kunstenaars een plek in KW27. Onze muren zijn voorbehouden voor kunstenaars uit Kruisem die hun werken willen komen tentoonstellen”, vertelt Nathalie.

Wie KW27 wil leren kennen, kan er terecht op donderdag 28 maart: om 16 uur zwaaien de deuren open. Meer info: www.kw27.be