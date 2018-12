Ignace Isebaert ruilt marktwagen voor klassiek kraam: “Grote investering zou niet verantwoord zijn” Lieke D'hondt

18 december 2018

16u37 0 Kruisem Ignace Isebaert en zijn vrouw Brigitte De Coninck uit Nokere hebben op de wekelijkste markt van Kruishoutem afscheid genomen van hun vertrouwde marktwagen. “Vanaf volgende week doe ik het weer op de ouderwetse manier, met een klassiek kraam.”

Vijfentwintig jaar lang verkocht Ignace Isebaert kousen en panty’s vanuit zijn marktwagen, maar dinsdag deed hij dat voor de laatste keer. “De wagen geraakt niet meer door de keuring, dus ik moet er afscheid van nemen”, vertelt hij. Toch zegt de 63-jarige marktkramer de markt nog geen vaarwel. “Ik doe het nog altijd heel graag, dus ik doe nog even voort. Een nieuwe wagen kopen zou een te grote investering zijn, dus ga ik opnieuw op de ouderwetse manier op de markt staan met een kraam. Dat zal wel wat meer werk vragen, want nu kon ik alles snel opzetten. Zeker als het koud is en regent of waait, is een marktwagen heel handig.”