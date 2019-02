Iemand zijn kangoeroe kwijt? Er huppelt al drie weken lang eentje rond in Kruishoutem Ronny De Coster

06 februari 2019

18u27 309 Kruisem De politie Vlaamse Ardennen is op zoek naar het baasje van een verdwaalde kangoeroe.

Het beest huppelt al een drietal weken rond in Kruishoutem. Onder meer in de buurt van de Oudenaardsesteenweg en de Anzegemsesteenweg dook het schichtige dier al op.

Wie zijn kangoeroe kwijt is of weet vanwaar het in Kruishoutem geziene exemplaar afkomstig is, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het telefoonnummer 055/33.88.88 of met een mail naar pz.vlaamseardennen@police.belgium.eu.