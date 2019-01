Hulde aan uittredende Open Vld-mandatarissen en Blauwe Pluim uitgereikt André Marlier

22 januari 2019

15u09

Bron: André Marlier 0

Tijdens de eerste nieuwjaarsreceptie van Open Vld Kruisem in ontmoetingscentrum De Griffel in Ouwegem werden de uittredende mandatarissen van Open Vld Kruishoutem en Open Vld Zingem op passende wijze gehuldigd. En dat waren Astrijd Van Huffel, Celine Schamp, Henri Verschueren, Steven Ronsse, Katrien Allossery, André De Wulf en Dirk Otte. Tevens werd, al voor de achttiende keer, de Blauwe Pluim uitgereikt aan een verdienstelijke inwoner of vereniging die de gemeente in de kijker bracht. Dit jaar was master biersommelier Sofie Vanrafelghem uit Zingem de uitverkorene. Zij ontving de prijs uit handen van voorzitter Geoffrey Verleyen.