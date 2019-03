Huisenaar Guy Du Bois laat toneelliefhebbers nog eens lachen Ronny De Coster

22 maart 2019

17u48 0 Kruisem Huisenaar Guy Du Bois is nog eens aan het schrijven geslagen en het resultaat daarvan is binnenkort te zien op de planken van De Korenbloem in Zingem: “Ravage in de menage” is een hilarische kolder in twee bedrijven.

Eén verhaal per jaar, dat is het tempo waaraan Huisenaar Guy Du Bois schrijft. Eerder verschenen van hem al novelles, maar de jongste jaren kiest hij voor komisch toneel en dan vooral kolder. Ook “Ravage in de menage” is hilarische kolder.

“Dit is het verhaal van Oscar Boterblomme en Prosper Boterspek, opscheppers eerste klas. Ze baten een goed draaiende zaak uit en om de toekomst ervan te verzekeren, proberen hun echtgenotes een huwelijk te arrangeren. Maar dat loopt helemaal niet van een leiden dakje”, vertelt de schrijver.

Voor de vertolking doet hij geen beroep op een vaste toneelvereniging, maar op een groep acteurs die hij zelf heeft samengesteld. Het zijn mensen die zelf bij verschillende theatergezelschappen actief zij en die voor “Ravage in de menage” samen op de planken staan: Femke Bogaert, Andrea Dhossche, Frank De Potter, Nick Hollevoet, Veerle Holluyn, Bart Stevens, Jan Van Beversluys en Darline Vierstraete. Claude Marissael regisseert.

Drie voorstellingen

De voorstellingen zijn op vrijdag 5 en zaterdag 6 april om 20 uur en op zondag 7 april om 15 uur in zaal De Korenbloem aan het Kerkplein in Zingem.

Kaarten kosten 10 euro (2 euro voor kinderen tot 12 jaar) en zijn te reserveren bij Guy Du Bois, tel. 0494/89.13.31, mail info@bluedolphinevents.be.