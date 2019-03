Geoffrey Verleyen ‘met volle goesting’ zesde op Vlaamse lijst liberalen Ronny De Coster

15u40 0 Kruisem Zingemnaar Geoffrey Verleyen (36) staat als zesde opvolger op de Vlaamse lijst van Open Vld en wordt daarmee na Robrecht Bothuyne (CD&V) de tweede Kruisemse kandidaat regionale verkiezingen op 26 mei.

Verleyen nam in 2012 voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen en werd verkozen tot gemeenteraadslid.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker van het kartel Open Vld/N-VA/Plus. Verleyen is liberaal fractieleider in de gemeenteraad van Kruisem.

De dertiger werkt als personeelsverantwoordelijke bij het gemeentebestuur van Merelbeke.

Samenwerken

“Ik doe dit gewoon heel graag, met volle ‘goesting’. Ik ga graag met mensen om en probeer zo mijn steentje bij te dragen. Ik geloof sterk in het liberale project, want we staan voor een positieve en constructieve politiek. Samenwerken loont nu eenmaal meer dan tegenwerken”, motiveert Verleyen zijn deelname.