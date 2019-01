Gemeente Kruisem en Cambio lenen twee elektrische auto’s uit Ronny De Coster

09 januari 2019

19u56 0 Kruisem In CC De Mastbloem aan die Waregemsesteenweg in Kruishoutem vindt op zaterdag 19 januari om 10 uur een info-sessie plaats over autodelen in Kruisem.

De gemeente Kruisem beschikt over twee elektrische deelwagens: zowel in Zingem als in Kruishoutem staat er een auto die de klok rond kan worden geleend. Wie minder dan 10.000 km per jaar rijdt, komt goedkoper uit bij gebruik van een deelwagen.

Voor het autodelen heeft Kruisem een samenwerkingsovereenkomst met Cambio, een bedrijf dat in tal van steden en gemeenten een systeem van autodelen organiseert. Om aan autodelen te doen, moet je aansluiten bij Cambio.