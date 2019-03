Gemeente heft taks van 1.000 euro op tweede verblijven Ronny De Coster

17 maart 2019

18u59 0 Kruisem Eigenaars van een tweede verblijf in Kruisem betalen daarvoor voortaan een jaarlijkse taks van 1.000 euro. In Zingem was die belasting al zo hoog, maar voor inwoners van Kruishoutem betekent het een verdubbeling.

Open Vld-gemeenteraadslid Filip Geysens heeft kritiek op de stijging. “Van 500 naar 1.000 euro is toch een flinke stap. Bovendien komt de gemeente Kruisem daardoor boven het niveau van enkele buurgemeenten. In Deinze en Wortegem-Petegem bedraagt deze belasting maar 750 euro en in Zulte betalen eigenaars van tweede verblijven maar 500 euro”, vergelijkt de liberaal.

Burgemeester Joop Verzele (CD&V) verdedigt de verhoging. “In Waregem betalen ze zelfs 4.500 euro. Het heeft ook te maken met de plaats waar mensen willen wonen”, reageert burgemeester Verzele. De gemeenteraad heeft de belasting goedgekeurd.