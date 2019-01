Gemeente en Unizo moedigen met kortingsbonnenboekje nieuwe inwoners aan om bij plaatselijke handelaars te kopen Ronny De Coster

17 januari 2019

09u57 0 Kruisem Wie naar Kruisem verhuist, wordt door het gemeentebestuur voortaan verwelkomd met een boekje vol kortingsbonnen. “Daarmee willen we ze aanmoedigen om te kopen bij plaatselijke handelaars”, zegt Robrecht Bothuyne (Samen), schepen van lokale economie.

“Onze zelfstandige ondernemers en handelaars willen elke dag opnieuw hun klanten helpen door de beste diensten en de beste producten te leveren, maar het is niet evident om op te tornen tegen de concurrentie van grote handelskernen als Oudenaarde en Deinze of de oprukkende e-commerce”, motiveert schepen Bothuyne waarom de gemeente een handje toesteekt.

51 handelaars

“Met dit initiatief willen we het ruime aanbod van onze winkels en handelaars beter bekendmaken bij de nieuwe inwoners van de fusiegemeente. Jaarlijks verwelkomen we in onze gemeente drie- à vierhonderd inwoners. Die nieuwkomers krijgen bij hun inschrijving voortaan een boekje met daarin verschillende kortingbonnen van Kruisemse handelaars. Zo krijgt de Kruisemse winkelier de kans zich te promoten bij een belangrijke groep nieuwe potentiële klanten. 51 handelaars zijn hierop ingegaan en geven dus korting aan de nieuwe Kruisemnaren”, legt Bothuyne uit.

Het gemeentebestuur betaalt de ontwikkeling, druk en verdeling van de kortingsbonnen. Het project wordt gerealiseerd samen met Unizo Kruisem.

Jaarlijks wordt een nieuw boekje samengesteld. Handelaars en ondernemers die graag in een volgende editie van het boekje verschijnen, kunnen contact opnemen met de dienst economie van Kruisem via economie@kruisem.be.