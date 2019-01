Gemaskerde inbrekers vluchten weg nadat 11-jarige ze betrapt Ronny De Coster

20 januari 2019

12u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Drie inbrekers zijn rond twaalf uur zondagmiddag betrapt aan ’t Stroomken nabij het station. Ze sloegen op de vlucht toen een jongen van 11 jaar ze betrapte.

Inbrekers blijven blijven kennelijk hun weg zoeken in Zingem. Nadat er vrijdag op verschillende plaatsen in en rond de woonwijk Veldstraat was ingebroken, was er zondagmiddag een inbraakpoging in een huis in ‘t Stroomken.

Zoon alleen thuis

“Doordat er geen auto’s op onze oprit stonden, dachten de inbrekers allicht dat er niemand thuis was”, vertelt Christophe Hauttekeete. “Maar onze zoon was er wel. Hij had gehoord dat er aan het slot van de voordeur werd geprutst. Hij ging kijken en zag twee mannen met bivakmutsen. Om ze te verjagen, maakte onze zoon lawaai. Daarop zijn die kerels weggevlucht. Ze sprongen in een witte auto, waarin nog een derde kompaan zat en zijn met gierende banden vertrokken”, getuigt Christophe.

Buurtinformatienetwerk ingeschakeld

De politie Vlaamse Ardennen heeft via het Buurtinformatienetwerk Zingem opgeroepen om uit te kijken naar de daders. Wie informatie heeft over de inbraakpoging of de verdachten opmerkt, wordt verzocht onmiddellijk de politie te bellen op het alarmnummer 101.