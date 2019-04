Géén algemeen verbod op dieren op Kruisemse kermissen. “Anders kunnen we zelfs de Eikoningin niet meer rondrijden in een koets en moeten we ook paardenommegangen verbieden” Ronny De Coster

09 april 2019

14u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem verwerpt een voorstel van oppositieraadslid Martje Verbeeck (Groen&Co) om het voortaan te verbieden dat dieren worden gebruikt in kermisattracteis. “Dieren horen niet thuis in zo’n lawaaierige omgeving”, motiveert het oppositieraadslid. Maar de meerderheid volgt haar niet. “Waar trek je de grens? Moeten we dan ook verbieden dat er nog paardenommegangen plaatsvinden en dat de Eikoninigin op paasmaandag in een koets door het dorp wordt gereden?”, wijst burgemeester Joop Verzele (CD&V) het voorstel af.

Een verbod op het inzetten van dieren op kermissen is al in verschillende Vlaamse steden en gemeenten van kracht. Onder meer in Oudenaarde zal je op de kermis bijvoorbeeld geen pony’s meer zien die uren rondje draaien of hamsters die, aangemoedigd door kermisgangers langs hindernissen hollen.

Kermis diervriendelijker maken

Nu het gemeentebestuur van Kruisem de bestaande kermisreglementen van Zingem en Kruishoutem omzet naar één regelgeving, kan ze die meteen ook wat diervriendelijker maken, vindt oppositieraadslid Martje Verbeeck (Groen&Co).

“Het is niet meer van deze tijd, dat dieren worden ingezet op kermissen. Ze worden er uren blootgesteld aan een omgeving met heel veel lawaai van schreeuwende kinderen en muziek en met lichtflitsen. Voor ons is dat misschien wel leuk, maar voor de dieren helemaal niet. Daarom kan er in het nieuwe reglement beter een algemeen verbod komen op het gebruik van dieren op kermissen”, vindt Verbeeck.

En paardenommegangen en de Eifeesten?

Maar zowel Achiel De Coninck (CD&V), schepen van Feestelijkheden in Kruisem als burgemeester Joop Verzele (CD&V) zien nogal wat praktische bezwaren. “Als we dieren gaan verbieden op kermissen, dan moeten we ook de paardenommegangen afschaffen en kunnen we ook circussen niet meer toelaten”, vindt De Coninck.

“En wat moet we dan doen met de Gulden Eifeesten?”, vraagt de burgemeester zich af. “Daar worden de Eikoningin en haar eredames elk jaar op paasmaandag rondgereden een koets, getrokken door paarden. Op de Eifeesten hebben er ook al paarden te kijk gestaan als attractie. We zien heus wel toe op de diervriendelijkheid en maken daar bij organisatoren opmerkingen over als het nodig is. Bovendien bestaat hierover ook een Vlaamse wetgeving, waardoor extreme toestanden niet meer kunnen. Als gemeente hoeven we daar niet nog een extra schepje bovenop te doen”, ketst de burgemeester het voorstel tot een algemeen dierenverbod op kermissen af.

Alleen de drie verkozenen van Groen&Co stemden in de gemeenteraad voor het verbod.