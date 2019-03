Fusiegemeente Kruisem ondertekent burgemeestersconvenant voor klimaat en energie Ronny De Coster

18u41 0 Kruisem Het bestuur van de fusiegemeente ondertekent het burgemeestersconvenant voor klimaat en enerige. Dat is tijdens de jongste gemeenteraad beslist.

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

De voormalige gemeente Zingem onderschreef in 2015 al een eerdere versie van het Burge- meestersconvenant. Dat was met het oog op doelstellingen tegen 2020. Ook in 2015 lanceerde de voormalige gemeente Kruishoutem samen met de provincie en Eandis het project ‘Kruishoutem K-EI-hard voor groene energie’.

De gemeenteraad van de fusiegemeente Kruisem besliste tijdens de jongste gemeenteraad, dat de gemeente het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie zal onderteken.