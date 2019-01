Fusie Kruisem hapert nog op straatnaamborden en op ICT: nieuwe auto inschrijven blijkt niet te lukken Ronny De Coster

04 januari 2019

18u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Inwoners van Kruisem die een nieuwe nummerplaat willen inschrijven, kunnen dat voorlopig niet: de databank van de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) blijkt adressen van de nieuwe fusiegemeente niet te herkennen. Ook aan de nieuwe straatnaamborden is nog wat werk: in Zingem zijn de nieuwe borden al netjes opgehangen, maar aan Kruishoutemse kant is dat nog niet gebeurd.

Door de fusie van Zingem en Kruishoutem moesten straten die in beide gemeenten voorkomen, van naam veranderen. In Zingem werd het aanbrengen van de nieuwe straatnamen vlotjes afgewerkt: al op de laatste dag van 2018 waren de oude straatnamen verstopt achter een sticker met daarop de nieuwe naam. In Kruishoutem gebeurt de omwisseling op dezelfde manier, maar blijkbaar aan een ander tempo: in de Ommegangstraat bijvoorbeeld, die sinds 1 januari Brouwerijstraat heet, is het oude straatnaambord wel weg, maar nog niet vervangen.

“Normaal moest het ook daar al gebeurd zijn. Maar lang kan dat niet meer duren: alle nieuwe straatnaamborden zijn samen besteld”, zegt eerste schepen Robrecht Bothuyne (CD&V), bevoegd voor onder meer Openbare Werken.

Problemen met nummerplaten

Meer zorgen zijn er kennelijk op vlak van ICT. “We hebben de voorbije dagen proefgedraaid om de systeem op elkaar af te stemmen. Daarom hebben we de gemeentehuizen ook gesloten gehouden voor het publiek en kunnen inwoners er pas maandag terecht. Er is ook een glasvezelkabel in gebruik genomen die de gemeentehuizen van Kruishoutem en Zingem verbindt, waardoor alle computers in één systeem zitten. Het lijkt wel te lukken. Alleen vernemen we, dat er mensen zijn die problemen hebben met het inschrijven van nieuwe nummerplaten. De databank van de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) blijkt de adressen van de fusiegemeente niet te herkennen”, weet Bothuyne.

Volgens de schepen is het euvel wel te verhelpen. “Wie een auto wil inschrijven, komt best maandag meteen naar het gemeentehuis om zijn identiteitskaart aan te passen. Daarna zal het adres wel aanvaard worden”, gelooft de schepen.

5 jaar tijd

Bothuyne benadrukt dat andere inwoners zich beter niét meteen naar het gemeentehuis reppen. “Er is helemaal geen haast bij om je identiteitskaart te laten aanpassen: je hebt daarvoor zelfs vijf jaar de tijd. Ik roep iedereen dus op om daarmee dan ook te wachten”, benadrukt Bothuyne.