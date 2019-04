Fotowinkel wordt stijlvol koffiehuisje Ronny De Coster

14 april 2019

12u14

Bron: Eigen berichtgeving 6 Kruisem Aan de Markt in Kruishoutem opent volgende donderdag een nieuwe horecazaak. Eugenie is de naam van het koffiehuisje dat Mimi Colembie heeft ingericht.

Tot voor kort baatte ze met haar man aan de Martk in Kruishoutem nog een fotowinkel uit. Het fotowerk concentreren ze voortaan in hun zaak in Oudenaarde, want in Kruishoutem maken de fotostudio en winkel plaats voor een koffiehuis.

“Dit is iets wat ik al lang wil doen. Eindelijk hebben we toch te stap gezet: ik heb een professionele koffiemachine gekocht en ben een opleiding tot barista gaan volgen. Want het is wel de bedoeling om hier koffie te serveren die volgens de regels van de kunst is bereid”, vertelt Mimi. Ook thee, speciale biertjes, taart en soep komen op de kaart.

Eugenie

Mimi heeft het pand ingericht in retro-stijl. “Ik probeer zo’n beetje de sfeer van honderd jaar geleden te brengen. Daarom staan er bijvoorbeeld echte ouderwetse kandelaars en geen theelichtjes op de tafels. Het was de tijd waarin mijn betovergootmoeder Eugenie leefde en naar wie ik het koffiehuisje ook heb genoemd. Een oude foto van haar, die ik al heel mijn leven koester omwille van haar zeer sprekende blik, komt als blikvanger in de zaak”, voorziet Mimi.

Exporuimte

Achteraan in de gelagzaal voorziet ze ruimte voor kleine exposities. “Nu hangen er foto’s die mijn man heeft gemaakt, maar ik wil hier ook plaatselijke kunstenaars hun werken laten tonen”, zegt Mimi.

Het nieuwe Kruishoutemse koffiehuisje opent volgende donderdag. Voorlopig ligt nog geen sluitingsdag vast.