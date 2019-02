Fast Cycling Team Fietsen Vandeputte vol zelfvertrouwen bij de start van nieuw seizoen Ronny De Coster

20 februari 2019

18u53

Bron: Eigen berichtgeving 11 Kruisem In ’t Valeirke in Gavere is het Fast Cycling Team Fietsen Vandeputte voorgesteld. De vernieuwde koersploeg van Gunther Vandeputte uit Zingem start het seizoen met achttien renners die aan competitie doen in de zogenaamde nevenbonden.

“Dat ons team blaakt van zelfvertrouwen, blijkt onder meer door de komst van enkele bijkomende sponsors, de aanschaf van een compleet nieuwe outfit en de aansluiting van vier nieuwkoers: Jerry Cooman uit Oordegem, Ronny Decabooter uit Asper en Gianni Mauro Cooman uit Oordegem rijden voortaan in onze ploeg”, kondigt voorzitter Gunther Vandeputte aan.

De andere renners in het Fast Cycling Team Fietsen Vandeputte zijn Noël Verzele, Willy De Regge, Willy Mous, Stanny Benoot, Fritz De Praetere, Peter Ballet, broers Dries en Staf Schouppe, Enzo Opsomer, Nico Vanassche, Kenneth Vandriessche, Jens Decabooter, Dries De Smet en Fleur Vandevijver. “Fleur is de enige dame in onze ploeg. Ze is niet alleen een straffe renster, maar tegelijk ook al jaren de mascotte van onze ploeg”, besluit Vandeputte.