Eerste Kruisemse ‘Blauwe Pluim’ gaat naar Master Biersommelier Sofie Vanrafelghem uit Zingem Ronny De Coster

16 januari 2019

07u57 0 Kruisem Biersommelier Sofie Vanrafelghem uit Zingem krijgt volgende zondag op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Kruisem de allereerste Kruisemse “Blauwe Pluim” uitgereikt.

“De uitreiking van de ‘Blauwe Pluim’ is een traditie die de Kruishoutemse liberalen al jaren kennen, maar ongekend was in Zingem. Het is een erkenning aan een verdienstelijke persoon of vereniging van onze gemeente, voortaan in Kruisem dus. We hebben gekozen voor Sofie, omdat zij gebeten is om Belgisch bier wereldwijd in de kijker te zetten. Net zoals we fier zijn op ons bier, zijn we heel trots op Sofie als vrouwelijke Biersommelier. Hiermee zet ze Kruisem op de kaart, net zoals vorige laureaten zoals Peter Goossens, Marc De Bel en Nokere Koerse”, motiveert Geoffrey Verleyen, covoorzitter Open Vld Kruisem, de keuze

Van Dubai tot New York

Als Master Biersommelier traint Sofie Vanrafelghem horecalui van Dubai tot New York en werkt ze als bierconsultant voor restaurants, brouwerijen en hotelscholen. Daarnaast schrijft ze over haar passie in verschillende media en is ze auteur van vijf bierboeken. Verder is ze jurylid op de gerenommeerde biercompetities World Beer Cup en Mondial de la Bière. Ze is ook de bezieler van het Belgische Vrouwen en Bier-project, die de kloof tussen vrouwen en bier tracht te dichten. Ze is ook meermaals uitgeroepen tot bierpersoonlijkheid van het jaar en in 2017 ontving ze ook de award van Beste Culinaire Ambassadeur van Vlaanderen.