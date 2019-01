Een pak feestneuzen op de been voor Drijkeuningen Zingem en Asper Ronny De Coster

05 januari 2019

23u58

Bron: Eigen berichtgeving

De vijfde editie van Drijkeuningen Zingem blijkt nu al een schot in de roos. Een pak verklede feestneuzen trekt vanavond door de straten van Zingem. Een partybus pendelt met de deelnemers en toeschouwers tussen acht locaties in Ouwegem, Huise, Zingem en buurgemeente Asper.

Centrale feestplaats is de tent op het Kerkplein in Zingem, waar een dj er tot vijf uur in de ochtend de sfeer wil inhouden.