Druggebruiker moet auto een maand aan de kant laten staan en geneeskundig onderzoek ondergaan Lieke D'hondt

10 april 2019

12u50 0 Kruisem Een 42-jarige bestuurder uit Zingem moet van de politierechter zijn auto een maand aan de kant laten staan. De man werd betrapt toen hij onder invloed van morfine en benzodiazepinen met de auto reed. Hij had ook zijn rijbewijs niet bij toen de politie hem controleerde.

De man is gekend in het drugmilieu en liep eerder al verschillende veroordelingen op. “Hij heeft al een volledig huis aan boetes en gerechtskosten betaald”, vertelt zijn advocaat in de politierechtbank. “Maar ondertussen probeer ik komaf te maken met mijn druggebruik. De zware periode waar ik vorig jaar in zat, wil ik achter mij laten”, verklaart de Zingemnaar. De politierechter trekt zijn rijbewijs een maand in en legt de man een boete van 1.720 euro op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij slagen in een geneeskundig onderzoek.