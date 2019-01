Dief die winkels van Colruyt viseerde riskeert 15 maanden cel LDO

14 januari 2019

12u46 0 Kruisem De 44-jarige N.P. uit Georgië riskeert 15 maanden cel voor een reeks diefstallen in winkels van de Colruyt Group. De man trok er samen met een kompaan op uit om in vijf winkels scheermesjes, whisky en wodka te stelen, maar werd betrapt in de Okay in Zingem.

De twee mannen hadden al diefstallen gepleegd in de winkels van Colruyt in Moerbeke-Waas, Sint-Niklaas en Pepingen toen ze in de Okay in Zingem betrapt werden. “Een medewerker van de winkel merkte een verdacht voertuig en verdachte personen op aan de winkel. Op basis van intern verspreidde foto’s konden de mannen gelinkt worden aan de eerdere diefstallen”, legde de procureur uit. Slechts één van de twee verdachten kon gearresteerd worden. Hoewel de man nog een blanco strafblad heeft in België, werd hij in Duitsland wel al acht keer veroordeeld. In vijf van de acht zaken ging het over diefstallen. Nu man riskeert nu nog eens een celstraf van 15 maanden en een boete van honderd euro voor het plegen van diestallen in een vereniging.

De advocaat van de beklaagde liet weten dat de diefstallen niet werden betwist, maar hij ontkende wel dat het ging om een georganiseerde dievenbende. Hij vroeg ook aan de rechter om een milde bestraffing op te leggen aangezien zijn cliënt al zes maanden in voorhechtenis zit.

Hoe de rechter oordeelt, weten we op 28 januari.