Deinsesteenweg vrijdag eindelijk open voor het verkeer: gemeente vraagt vergoeding voor schade door sluipverkeer Ronny De Coster

20 februari 2019

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 5 Kruisem Op de Deinsesteenweg (N494) leggen aannemers de laatste hand aan het vernieuwde wegdek. Vrijdag gaat het kruispunt De Prijkels weer open voor het doorgaand verkeer. Dat is veel later dan voorzien. Wegen en Verkeer en Veneco mogen zich ook nog aan een schadeclaim verwachten van de gemeente Kruisem. “Door het aanslepen van die werkzaamheden heeft sluikverkeer heel wat gemeentewegen kapot gereden. Die schade moet hersteld worden”, claimt Kruisem schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V).

Aannemers zijn druk in de weer om het wegdek van de Deinsesteenweg tussen de brug over de E17 en de Karreweg afgewerkt te krijgen. Schilders van een signalisatiebedrijf brachten vandaag de wegmarkeringen aan. Donderdag en vrijdag moeten werklui in het asfalt ook nog lussen slijpen voor de bediening van de verkeerslichten en ook de fietspaden zijn nog af te werken.

Vrijdagavond moet het werk eindelijk af zijn, want om 18 uur willen Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen en Veneco de weg openstellen voor het doorgaand verkeer. De ingang naar het uitgebreide industrieterrein De Prijkels zal nog niet open zijn.

Lang aangesleept

Hoewel het vernieuwde stuk weg slechts een paar honderd meter lang is, heeft de heraanleg ervan lang aangesleept. De werkzaamheden zijn gestart in augustus en moesten al voor de jaarwisseling klaar zijn. “Door allerlei technische discussies tussen aannemers is men er niet in geslaagd om de toplaag van de asfaltweg in december nog aan te leggen. Daarna is het lang te koud geweest om asfalt te gieten. En kennelijk heeft het tot deze week geduurd om dat werk gedaan te krijgen. Het goede nieuws is, dat de weg vrijdag eindelijk open kan”, bedenkt Robrecht Botthuyne (CD&V), de Kruisemse schepen van Openbare Werken.

Schadeclaim

Toch is voor de gemeente daarmee de kous niet af. “Doordat de werkzaamheden zo lang hebben aangesleept, bleven ook de wegomleggingen veel langer duren. Het gevolg is, dat al dat sluipverkeer verschillende gemeentewegen heeft kapot gereden. Dat is onder meer het geval in de Nazarethsestraat, de Parochielindestraat en de Marolleweg. Het kan niet de bedoeling zijn, dat de gemeente opdraait voor de kosten van de herstellingen die daar nodig zijn. We zullen daarom bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen aankloppen om dit te vergoeden”, kondigt Bothuyne aan.