Deel van Lulstraat krijgt nieuwe naam, maar die is in Kruisem al even controversieel Ronny De Coster

10 april 2019

16u48 3 Kruisem De geplande verandering van een straatnaam in Kruishoutem verloopt niet zonder slag of stoot. Het gemeentebestuur wil een deel van de Lulstraat binnenkort Rensonstraat noemen. Volgens de oppositie in de gemeenteraad pleziert het daarmee firma Renson, die op het naburige industrieterrein een fabriek gaat bouwen. “Toch niet: dit is een eerbetoon aan Polidor Renson, de stichter van dit bedrijf, dat al vier generaties in Kruishoutem actief is”, nuanceert burgemeester Joop Verzele (CD&V).

De Lulstraat is een doodlopende zijweg van de Deinsesteenweg in Kruishoutem. Een deel van de straat maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het industriegebied De Prijkels, waar de firma Renson binnenkort een bedrijfsgebouw optrekt. Renson produceert terrasoverkappingen, carports, gevelelementen en tuinelementen. Renson wordt binnenkort ook de naam van de straat waar de nieuwe fabriek komt.

Vorm van reclame

Dat een straat de naam van een bedrijf krijgt, vindt Filip Geysens (Open Vld) helemaal niet kunnen. “Het is in strijd met het decreet tot de bescherming van de namen van openbare straten en pleinen. Daarin staat dat je een straat niet mag noemen naar een persoon in leven. Je moet minstens tien jaar overleden zijn om een straatnaam te kunnen krijgen. Er staat niets in het decreet over het noemen van een straat naar een bedrijf, maar wat nu gebeurt, is een heel gevaarlijk precedent. Als je dit toestaat, kan om het even welke ondernemer aan de gemeente komen vragen om een straat te laten vernoemen naar zijn bedrijf. Ik vind dat een politiek à la tête du client, een pure vorm van reclame. Bij het kiezen van namen voor straten en pleinen wordt er bij voorkeur rekening gehouden met de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven en die volkskunde, zo staat ook in het decreet. En bedrijfsnaam past daar helemaal niet in”, vindt Geysens.

“Niet voor bedrijf, maar voor stichter Polidor”

Burgemeester Joop Verzele ontkent dat het gemeentebestuur met de keuze van de nieuwe straatnaam het bedrijf een dienst wil bewijzen.

“Je moet dit zien al een eerbetoon aan Polidor Renson. Hij was de stichter van de firma, die intussen aan haar vierde generatie toe is. Het bedrijf heeft een internationale uitstraling, maar houdt vast aan haar lokale verankering. Wij noemen de straat niet naar het bedrijf, maar naar haar stichter”, zegt Verzele.

Toch wordt de naam niet Polidor Rensonstraat, maar gewoon Rensonstraat: zo wil de meerderheid in de gemeenteraad het. De naamswijziging is nog niet definitief: er start nu een openbaar onderzoek en ook de gemeentelijk cultuurraad moet nog een advies uitbrengen. Daarna keert de zaak terug naar de gemeenteraad, die definitief de knoop doorhakt.