De kangoeroe van Kruisem is na maanden eindelijk gevangen Ronny De Coster

13 februari 2019

17u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem De wallaby die Kruisem al enkele weken in de ban houdt, is gevangen. De kleine kangoeroe is vandaag gevonden aan de Oudenaardsesteenweg in Kruisem en naar het dierenasiel Folyfoot in Waregem gebracht. “We laten hem hier tot rust komen en dan verhuist hij naar Etikhove”, zegt uitbater Jurgen Naert.

Het waren medewerkers van het dierenasiel die het dier woensdagochtend in een net konden lokken op een terrein aan de Oudenaardsesteenweg in Kruishoutem. “We wisten al een week dat de wallaby zich weer in die omgeving ophield. Iemand uit de buurt had de politie daarvan verwittigd. Daarop zijn we al de hele week elke dag gaan kijken en ook voedsel gaan leggen om de kleine kangoeroe daar te houden en op zijn gemak te stellen. En vanochtend zagen we onze kans om het dier te vangen. We hebben een net gespannen en de wallaby er naartoe kunnen lokken”, vertelt Jurgen Naert van Folyfoot.

Mannetje van anderhalf jaar

De gevangen wallaby is een mannetje van naar schatting anderhalf jaar oud. “Het dier mag nu een tijdje bij ons in het asiel blijven om tot rust te komen. We vragen iedereen wel uitdrukkelijk om hem niet te komen bezoeken. Het kan nu ook niet de bedoeling zijn, dat we er een attractie gaan van maken. Het dier stelt het heel goed, maar heeft rust nodig”, beklemtoont Jurgen.

Nog geen eigenaar opgedoken

“Het is ons natuurlijk een raadsel hoe dit dier in Kruisem is terechtgekomen. We hebben alvast nog geen melding gekregen van iemand die zijn wallaby kwijt is. Ik betreur dat er in ons land geen strengere wetgeving bestaat op het houden van dit soort dieren. Wij zijn met het vangen van deze kangoeroe al niet meer aan ons proefstuk toe: het is al de vijfde in vijf jaar tijd”, vertelt Jurgen.

Hij heeft de nieuwe gast van het asiel Skippy genoemd. “Maar het is niet de bedoeling dat het dier hier blijft. Nadat hij hier tot rust is gekomen, zal hij verhuizen naar Etikhove. Daar woont iemand die voor ons al tal van exotische dieren heeft opgevangen en die ze ook uitstekend verzorgt. Het is de bedoeling dat Skippy tot het einde van zijn dagen bij die grote dierenvriend kan verblijven”, zegt Naert.

Minstens vier maand rondgedoold

Kruisem is wekenlang in de ban geweest van de wallaby. De voorbije weken was het dier al drie keer gespot in de buurt van de Oudenaardse- en de Anzegemsesteenweg. Daarop had de politie een oproep gelanceerd om uit te kijken naar de exoot. En kennelijk zat die al veel langer in de gemeente dan toen werd gedacht: vorige week doken beelden op van het dier, die al gemaakt waren in oktober van vorig jaar.