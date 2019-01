Chris bouwt tuinhuis om tot branderij en maakt koffie op maat De smaak van donkere chocolade of liever citrusvruchten? Het kan allemaal Ronny De Coster

24 januari 2019

18u06 8 Kruisem Chris Moreels (51) uit Lozer pakt uit met een opmerkelijke nieuwigheid in het koffiewereldje: personal profile roasting. In mensentaal: koffie op maat. Chris verbouwde zijn tuinhuis tot een koffiebranderij, waar hij voor elke klant een andere koffievariëteit produceert. Daarnaast brengt hij de Kruisem-koffie op de markt.

“Een kok zou een arm geven voor de juiste ingrediënten. Een sommelier zoekt en speurt naar de juiste wijn. Waarom zouden restaurants voor zo’n belangrijke afsluiter als de koffie dan genoegen nemen met een product uit de groothandel”, bedenkt Chris Moreels.

Uit onvrede

“Het idee is eigenlijk ontstaan uit onvrede”, zegt Chris. “Willy Willy, gitarist van de Scabs, is een heel goede vriend. Hij vertelde me hoe beroerd de catering vaak is bij een optreden. En vooral: waarom niemand op concerten eens een pittige espresso aanbiedt, zodat hij in goede vorm het podium op kan. Daaruit kwam het idee een eigen koffie te branden”, vertelt Chris.

De man uit Lozer begon te studeren, kocht boeken, volgde cursussen, doorliep een stage. “Daardoor wist hij steeds zekerder: ik wil mij aan koffie wijden, maar ik weiger om de zoveelste te zijn die zijn eigen koffie brandt. Ik wou uniek zijn en mensen helpen dat ook te zijn. Dus ben ik naar bedrijven en restaurants gestapt om ze de mogelijkheid te bieden zelf hun koffie samen te stellen. Voor hen brand ik nu een eigen koffie, die nergens anders verkocht wordt. Personal profile roasting, heet die service. Een chef-kok kan het karakter van zijn menu op die manier onderstrepen met een afsluiter met een persoonlijke touch. Ik help op zoek te gaan naar de juiste koffie. Hoort bij het dessert eerder een smakenpalet van donkere chocolade? Of toch liever citrustinten? We zoeken dat samen uit. Ik kan makkelijk op maat produceren, doordat ik werk met een kleine koffiebrander, waarin ik maximaal vijf kilogram ineens verwerk”, toont Chris.

Kruisem-koffie

De Lozerse koffiespecialist heeft ook vier huismerken, waaronder de Kruisem-koffie. “De fusie van de gemeenten Kruishoutem en Zingem leek me een schitterende gelegenheid om voor onze ‘nieuwe’ gemeente een koffie te bedenken. Het is een heel zachte variant. Om tot de smaak te komen, heb ik verschillende koffiesoorten uitgeprobeerd en door enkele mensen laten proeven. Merkwaardig genoeg kozen ze allemaal dezelfde”, vertelt Chris.

Buizerd & Saars

Voor zijn hobbybranderij koos hij de opmerkelijke naam Buizerd en Saars. “In de bossen van Lozer, hier vlakbij, kun je veel buizerds spotten. Ik hou van die vogels omwille van hun schreeuw tijdens vrije vluchten en de manier waarop ze vliegen. En saars, dat is dialect voor een dekentje: bij een dampende kop koffie, haardvuur, een boek hoort ook een… saarzeke. Buizerd & Saars, dat vond ik nog goed klinken.”

Meer info: www.buizerdensaars.be