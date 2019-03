Chauffeur kan nog net uit cabine van brandende truck springen: “Enkele seconden later stond alles in lichterlaaie” Ronny De Coster

05 maart 2019

13u18

Bron: Eigen berichtgeving 20 Kruisem Op de E17 in Kruishoutem is dinsdagmiddag een vrachtwagen uitgebrand. De chauffeur uit Izegem kon de truck nog aan de kant zetten maar moest zich reppen om uit de cabine te springen. “In een paar seconden stond de cabine in lichterlaaie”, getuigt Jan Huyghebaert.

De vrachtwagen reed richting Gent en was net aan de brug van de Deinsesteenweg in Kruishoutem aangekomen toen het fout liep. “Op mijn dashboard ging een waarschuwingslichtje branden dat een motorstoring aangaf. In de spiegel zag ik al rook uit de luchtfilter komen. Ik liet de vrachtwagen uitbollen richting pechstrook. Plots vloog de motor in brand. Ik kon de truck nog aan de kant zetten en net op tijd uit mijn cabine springen. In een paar seconden stond die helemaal in brand. Blussen zat er niet meer in”, getuigt trucker Jan Huyghebaert uit Izegem.

De vrachtwagen is eigendom van het composteerbedrijf Sterckx uit Izegem. “Normaal vervoer ik paardenmest, maar nu is de laadruimte leeg”, weet de chauffeur. De brandweerkorpsen van Kruishoutem en Oudenaarde sloten één rijstrook af. Daardoor staat er vanuit Waregem een lange file.