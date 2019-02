Buurt kan tot 7 dagen lang een speelstraat worden als twee derden van bewoners akkoord gaat Ronny De Coster

19 februari 2019

19u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Een nieuw reglement laat inwoners van Kruisem toe om in de zomervakantie van dit jaar hun straat verkeersvrij te maken. “Het mag maximaal zeven dagen lang en op voorwaarde dat twee derden van de bewoners akkoord is. En onze dienst Infrastructuur onderzoekt ook, of het verkeerstechnisch haalbaar is”, zegt jeugdschepen Gerrit Depaepe (CD&V).

Er waren in Zingem vorig jaar al voorzichtige experimenten, waarbij een straat voor één dag verkeersvrij gemaakt werd en bewoners ze omtoverden tot een zogenaamde speelstraat.

“Door dit in een reglement te gieten, willen we het fenomeen van speelstraten nog versterken en aanmoedigen”, zegt schepen Gerrit Depaepe.

“Bij de organisatie van een speelstraat laten we inwoners toen om de straat tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, zodat kinderen er ongehinderd en in alle veiligheid kunnen spelen. Veiligheid staat daarbij natuurlijk voorop. Alleen wie er woont of een garage heeft, zal toch voorbij het verbodsbord mogen, maar dan wel stapvoets. Speelstraten zijn wel alleen mogelijk in wijken met een overheersend woonkarakter. Als er handelszaken in de buurt zijn, is het al niet meer wenselijk om die straat af te sluiten, tenzij de eigenaar daar expliciet toestemming zou voor geven”, vat Depaepe het principe samen.

Twee derden akkoord

Sowieso kan een speelstraat er maar komen als er een groot draagvlak voor bestaat. “Wie het initiatief neemt om een straat verkeersvrij te maken, heeft de handtekening nodig van minstens twee derden van de bewoners. Een speelstraat kan maar slagen, als ze het overgrote deel van de buurt ermee instemt”, legt Depaepe uit.

“En het moet natuurlijk ook verkeerstechnisch en op vlak van verkeersveiligheid mogelijk zijn. Uiteraard zijn niet alle straten van Kruisem geschikt om verkeersvrij te maken. Daarom zullen alle aanvragen ook ter goedkeuring naar de dienst Infrastructuur van de gemeente gaan. Daar zitten de specialisten die de juiste inschatting kunnen maken”, bedenkt de schepen.

Maximaal 7 dagen in de zomervakantie

Speelstraten kunnen voorlopig alleen in de zomervakantie. “En per straat kan het maximaal zeven dagen na elkaar. Het is een voorzichtig voorstel, dat alvast een unaniem positief advies van de jeugdraad kreeg. In de gemeenteraad stuurden oppositiepartijen Groen en Open Vld aan op een uitbreiding en versoepeling. “Als de helft van de straat akkoord is, moet dat al volstaan. En de gemeente moet het werk zoveel mogelijk uit handen nemen van de initiatiefnemers”, stelde Martje Verbeeck (Groen) voor. “En waarom ook niet in de paasvakantie”, aldus Geoffrey Verleyen (Open Vld). Maar op die suggesties gaat de meerderheid voorlopig niet in.

“We zullen het na de zomer evalueren en eventueel bijsturen en als dat gewenst is ook uitbreiden”, voorziet de schepen.