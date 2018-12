Burgemeesters leggen eed af: primeurs voor Horebeke, Zwalm en Kruisem Lieke D'hondt

20 december 2018

19u34 0 Kruisem De nieuwe burgemeesters van Horebeke, Kruisem, Wortegem-Petegem en Zwalm hebben de eed afgelegd bij waarnemend gouverneur Didier Detollenaere.

Voor de nieuwe burgemeester van Horebeke, Cynthia Browaeys (Volksbelangen), was dat een primeur. Zij volgt haar vader Joseph op. “We hebben er echt een uitstap van gemaakt. Mijn ouders zijn mee, mijn zoontje, familie en vrienden. Het is een unieke belevenis, want je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik heb er ten volle van genoten”, vertelt Browaeys. “Iedereen is ook fier op mij. Vooral voor mijn vader was het bijzonder om mij hier na al die jaren te zien staan.”

Ook voor Eric Devriendt (CD&V+) was het zijn eerste eedaflegging. Hij is vanaf januari de nieuwe burgemeester van Zwalm. “Een bijzonder moment, waarop ik echt mijn verantwoordelijkheid neem. Ik heb nu plechtig beloofd dat ik er zal zijn voor Zwalm. Het is een bekroning voor 27 jaar politieke activiteit”, zegt Devriendt. Lang kon de Zwalmenaar niet genieten van de plechtigheid, want hij moest snel terug naar Zwalm voor de gemeenteraad. “Daar ben ik vanavond nog nodig. Het feest zullen we dus nog een beetje moeten uitstellen. Dat plannen we over drie jaar, als ik afscheid neem van het burgemeesterschap en de politiek.” Halverwege de volgende legislatuur neemt coalitiepartner Bruno Tuybens (voorZwalm) de fakkel over.

Eerste burgemeester van Kruisem

Joop Verzele (CD&V) zal vanaf januari de eerste burgemeester van de fusiegemeente Kruisem zijn. “Dat geeft mij een bijzonder en warm gevoel”, vertelt Verzele. “Het is fantastisch dat ik hier de eed mag afleggen voor Kruisem. Daar had ik in de aanloop naar de verkiezingen niet op gerekend.” Verzele kent het klappen van de zweep wel, want hij is al een kleine tien jaar burgemeester van Kruishoutem. “Ik heb altijd een goede band gehad met de Kruishoutemnaars, maar ik ben ook blij dat buurgemeente Zingem er bij komt. De afgelopen twee jaar heb ik mijn best gedaan om de Zingemnaars al te leren kennen.” Verzele hoopt dat hij de inwoners van de fusiegemeente kan verenigen, maar hij wil wel de specifieke identiteiten van de verschillende dorpen bewaren.

Tot slot mocht ook Luc Vander Meeren (Open Vld) de eed afleggen. Hij is al sinds 2007 burgemeester van Wortegem-Petegem en mag er nog eens zes jaar bij doen. “Het was voor mij de derde keer dat ik de eed mocht afleggen, maar het blijft toch een speciaal moment. Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn meegekomen en achteraf mochten we nog genieten van een receptie met Oost-Vlaamse producten. Een ideaal moment om de collega-burgemeesters te feliciteren”, vertelt Vander Meeren.