Bij Jozef en Gusta schittert een briljant Ronny De Coster

26 februari 2019

07u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Feest in het rust-en verzorgingstehuis “Home Vijvens” in Huise: Jozeph Dhont en Gusta Larnoe vierden er samen met hun familie, medebewoners en een afvaardiging van het gemeentebestuur hun 65ste huwelijksverjaardag.

Jozef is gepensioneerd aannemer en is vele jaren actief geweest in verschillende Zingemse verenigingen: 50 jaar was hij misdienaar bij begrafenissen en zanger in het kerkkoor en even lang heeft hij zich ingezet voor Ziekenzorg. Hij was ook 70 jaar fiere muzikant in de fanfare Sint-Cecilia. Gusta heeft aan de Dorpsstraat in Zingem een winkel van kinderkleding uitgebaat.

Het briljanten echtpaar heeft 4 kinderen, 14 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.