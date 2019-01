Bert Van den Berghe algemeen kampioen bij “De Klaren” Nokere André Marlier

28 januari 2019

14u45

Bron: André Marlier 0

Vriendenkring “De Klaren” uit Nokere, gevestigd in lokaal Handelshuis bij de familie Vandewoestijne aan de Nokeredorpstraat 45, hield haar jaarlijkse clubdag. Met als hoogtepunt de hulde aan haar meest verdienstelijke duivenmelkers tijdens het seizoen van het jaar 2018. Na een keuring in de voormiddag was er het clubsouper met tussendoor de hulde door voorzitter Roger De Smet aan algemeen kampioen Bert Van den Berghe en kampioen jongen Hervé De Poortere. Die we zien allen omringd door de andere bestuursleden Frans Norga, Anne-Marie De Coninck, Frans Balcaen en Roger Simoens.