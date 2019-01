Barst in oppositiekartel Open Vld/N-VA/Plus in Kruisem: Jan Herman keert N-VA rug toe en zetelt als onafhankelijke in gemeenteraad Ronny De Coster

13 januari 2019

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Minder dan twee weken na de installatie van de gemeenteraad is er al gerommel in het oppositiekamp. Jan Herman kan zich niet vinden de toekenning van de mandaten binnen het kartel Open Vld/ N-VA/Plus. Hij scheurt zich af van de N-VA en zetelt als onafhankelijke in de Kruisemse gemeenteraad.

“Tijdens de verkiezingscampagne hebben alle partners van het kartel ‘Open Vld/ N-VA/ Plus’ heel goed kunnen samenwerken”, vindt Kruishoutemnaar Jan Herman. Nà de verkiezingen ging het kennelijk al wat minder vlot. “Met 8 verkozen gemeenteraadsleden en 3 zetels voor het bijzonder comité (vroegere OCMW) kan ons kartel van een goed resultaat spreken. Maar bij die toekenning van mandaten kwamen Open Vld en N-VA niet tot een overeenkomst waarbij ook de Plus-kandidaten van het kartel (de onafhankelijken) een gepaste rol zouden krijgen. Dat zorgt voor een blinde vlek in onze verdere samenwerking”, vindt Jan Herman.

“Onafhankelijken hebben geen stem”

“Het volledig ontbreken van de onafhankelijken in het nieuwe bestuur zou meteen komaf maken met de succesformule waarmee we naar de kiezer getrokken zijn. Meer nog: op basis van de voorkeurstemmen verdienen de onafhankelijke kandidaten een duidelijke stempel in het bestuur. En die stem is er niet: alle mandaten zijn gegaan naar NV-A’ers en Open Vld’ers, terwijl de onafhankelijken toch 10% van de stemmen van het kartel hebben geleverd” aldus Jan Herman. Kennelijk is het water tussen Herman en de N-VA zo groot, dat hij zich van de partij de rug toekeert en als onafhankelijke zal zetelen in de gemeenteraad.

“Hij steelt N-VA zetel”

Piet Dhondt, voorzitter van N-VA Kruisem, reageert verbaasd en ontgoocheld op de afscheuring van Herman. “Ik respecteer zijn beslissing, maar kan ze niet goed begrijpen: voor de toekenning van de mandaten, ook in het bijzonder comité, hebben wij ons gebaseerd op de voorkeurstemmen van de kandidaten en hebben we de procedure gevolgd, die we ook vooraf hadden afgesproken en waarmee Jan ook akkoord ging. Nu scheurt hij zich nu van ons af door zelf onafhankelijk te worden en zo de andere onafhankelijken een stem te geven. Maar dat betekent dat hij eigenlijk van ons een zetel ‘steelt’: Jan is verkozen als N-VA’er. Wij zijn nu plots één zetel kwijt. Daardoor verliezen wij aan slagkracht en ik denk dat Jan dat als onafhankelijke ook zal doen. Zo’n versnippering is sowieso geen goede zaak”, bedenkt Piet Dhondt.

“N-VA aangelegenheid zonder gevolgen voor kartel”

Ook Geoffrey Verleyen, lijsttrekker van het kartel Open Vld/N-VA/Plus, betreurt de beslissing van Jan Herman. “Maar dit is een interne N-VA-aangelegenheid, die geen gevolgen heeft voor het kartel. We blijven verder constructief samenwerken voor Kruisem. Ik ken Jan als een gedreven en enthousiaste persoonlijkheid. Ook als onafhankelijk raadslid zal dit zo zijn”, gelooft Verleyen.