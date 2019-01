15 maanden cel voor dieven die Colruytwinkels viseerden LDO

28 januari 2019

11u15 0 Kruisem Twee dieven die het gemunt hadden op winkels van Colruyt Group zijn in de correctionele rechtbank in Oudenaarde veroordeeld tot 15 maanden cel en een boete van 800 euro.

N.P. (44) en D.I. gingen in winkels van Colruyt in Zingem, Moerbeke-Waas, Sint-Niklaas en Pepingen aan de haal met whisky, wodka en scheermesjes. Een medewerker van de Okay in Zingem merkte hun voertuig op aan de winkel, waarna ze aan de hand van intern verspreide camerabeelden gelinkt konden worden aan de andere diefstallen.

Naast de gevangenisstraffen en de boetes legde de rechter ook de verbeurdverklaring van een Opel Vectra op. Die wagen gebruikten de dieven om zich naar de winkels te verplaatsen.