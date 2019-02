“We houden niemand tegen, maar vandaag worden hier amper matrassen gemaakt” Ronny De Coster

13 februari 2019

17u43 0 Kruisem “Ik schat dat vijf procent van de arbeiders is opgedaagd om te komen werken. Hier worden vandaag amper matrassen gemaakt”, zegt Roland Meirsman, afgevaardigde van ACV-Metea, die samen met militanten van de drie vakbonden de wacht houdt aan de ingang bij matrassen- en beddenfabrikant Hilding Anders in Zingem.

“We houden niemand tegen. Dat kunnen we ook niet, want we staan hier met ons piket langs de openbare weg en vlak bij de drukke N60. We willen ook geen onverantwoorde dingen doen, maar vinden dat het voor de werkende klasse toch een beetje anders kan. We zien bedrijven grote winsten maken en tegelijk onze koopkracht verkleinen. Daarom staan we hier vandaag met grote overtuiging”, legt Meirsman uit.