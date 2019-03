‘Straatarme’ dealer moet diep in de buidel tasten: 8.000 euro boete en 18 maanden cel JDG

08 maart 2019

13u07 0 Kruisem Een 36-jarige man uit Kruisem heeft voor de correctionele rechtbank in Gent een celstraf van 18 maanden met uitstel gekregen. De rechter legde hem ook een boete van 8.000 euro op, waarvan 6.400 euro met uitstel. De dertiger werd betrapt met maar liefst één kilo speed. Hij beweerde dat hij louter als koerier werkte en geen drugs verkocht.

De Kruisemnaar stelde dat hij in het drugsmilieu belandde door zijn schrijnende financiële situatie. Naar eigen zeggen sliep hij elke nacht in paardenstallen, en kwam hij zo in het drugsmilieu terecht. “Niét als dealer, wel als ‘courier’”, zei de veroordeelde.

Volgens het Openbaar Ministerie, dat de gsm van de man kon uitlezen, zijn er nochtans duidelijke bewijzen dat de man dealde. “Anders zou hij ook geen weegschaal in zijn rugzak meedragen”, klonk het tijdens de behandeling.

Opgevangen door ouders

“U ziet er niet bepaald een armoedzaaier uit”, zei de rechter nog tijdens de behandeling in februari. De beklaagde repliceerde dat hij sinds kort opgevangen wordt door zijn ouders, en dat hij daardoor ook normale kleren kan kopen. “En daarvoor kon dat niet?”, wilde de rechter weten. “Het lijkt erop dat u zich verstopt voor justitie.”

In 2005 werd de man al bij verstek veroordeeld in Dendermonde. Ook in 2015 liep hij tegen de lamp voor inbreuken op de hormonenwet. De rechter legde hem vrijdag een celstraf van 18 maanden met uitstel op. Hij kreeg ook een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel.