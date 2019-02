‘Straatarme dealer’ betrapt met kilo speed: “U ziet er nochtans niet uit alsof u elke avond in een stal slaapt” OSG

22 februari 2019

10u52 0 Kruisem De kleren maken de man. Een dertiger uit Lozer (Kruisem) die naar eigen zeggen geen hemd om het lijf heeft, riskeert een celstraf omdat hij betrapt werd met een kilo speed. “U ziet er toch niet bepaald een armoezaaier uit", klonk het bij de rechter.

Dat hij werkelijk géén geld had. En dat hij elke nacht in paardenstallen moest slapen. En dat hij daarom in het drugmilieu belandde, niet als dealer, maar als koerier van drugs, waardoor de politie hem betrapte met maar liefst één kilo speed. De verklaringen van een 36-jarige man uit Lozer, die vandaag voor de correctionele rechtbank van Gent verscheen, leken op het eerste zich sluitend.

Tot de beklaagde voor de neus van rechter Blomme verscheen. Niet met oude, sjofele kleren, maar keurig gekleed. “Wel, meneer. U ziet er niet meteen uit alsof u elke avond in stallen slaapt”, klonk het snel. De beklaagde repliceerde dat hij sinds kort opgevangen wordt door zijn ouders, en dat hij daardoor ook normale kleren kan kopen. “En daarvoor kon dat niet, en moest u met?”, wilde de rechter weten. “Het lijkt erop dat u zich verstopt voor justitie.”

De man beweert dat hij louter als koerier werkte en geen drugs verkocht. Volgens het parket, dat de gsm van de beklaagde kon uitlezen, was hij wel degelijk een dealer - anders zou hij ook geen weegschaal in zijn rugzak meedragen, klonk het in het gerechtsgebouw. De procureur vorderde daarom 15 maanden cel en 1.000 euro boete. Het vonnis kennen we over een maand.