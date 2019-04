“Laat onze Lulstraat maar Lulstraat blijven”: buurtbewoners niet opgezet met mogelijke naamsverandering Ronny De Coster

12 april 2019

13u15 9 Kruisem Het voorstel van het Kruisemse bestuursmeerderheid om de naam van de Lulstraat op de grens met Deinze te veranderen naar Rensonstraat, valt niet in goede aarde bij de bewoners van de twee huizen in de straat. Dat zijn er maar twee meer. “Maar waarom is onze mening niet gevraagd? Laat de Lulstraat maar gewoon Lulstraat blijven. Wij hebben hier wel andere zaken om ons zorgen over te maken”, wijst boer Stefaan naar de oprukkende industrie.

“Heel die discussie is boven onze hoofden gevoerd. Ons is helemaal niet gezegd dat onze straat van naam zou veranderen, laat staan dat onze mening is gevraagd. We hebben dat in de krant moeten vernemen en zijn daar helemaal niet mee opgezet”, reageert Stefaan.

Hij woont nog altijd op de boerderij, waar hij 82 jaar geleden is geboren. Stefaan is er al lang aan gewend dat mensen wel eens lachen als hij vertelt in welke straat hij woont.

“Ze denken dat ik een grapje maak. Vooral aan de telefoon vragen ze dan om de naam nog eens te herhalen. Maar waarom moet de Lulstraat ineens Rensonstraat worden? Omdat dat grote bedrijf uit Waregem hier al onze grond komt innemen? Dat is toch pure reclame? Ik ben hier honderd procent tegen, ook al omdat de ongemakken en mogelijke kosten weer voor onze rekening zullen zijn. Maar blijkbaar speelt dat geen rol?”, bedenkt Stefaan wat gebeten.

Grond afgestaan

Achter zijn bittere reactie blijkt een kleine tragedie schuil te gaan. Tot voor enkele jaren geleden runden Stefaan en zijn vrouw Godelieve Gevaert hier een boerderij met aan de overkant van de straat 13,5 hectare grond, waarop hun koeien konden grazen. Die grond wordt nu ontwikkeld als bedrijventerrein voor de uitbreiding van bestaande ambachtelijke zone De Prijkels op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruishoutem.

Eerst de grond, dan de naam

“Voor een prijs waarvan een mens niet vrolijk wordt, hebben we onze weiden moeten afstaan. Onze boerderij hebben ze niet onteigend. Dat maakt dat wij hier binnenkort tussen de fabrieken wonen. Ons huis en dat van onze buur zijn de enige die blijven staan. Maar wat is onze boerderij nog waard zonder grond? We wonen hier binnenkort op een eiland. Het is wel straf dat de fabriek die mijn grond inpikt nu ook nog de naam van onze straat zou cadeau krijgen”, zucht boer Stefaan.

Nog advies

De beslissing om van de Lulstraat de Rensonstraat te maken, werd genomen tijdens de jongste gemeenteraad in Kruisem, maar is nog niet definitief: er volgt nu een openbaar onderzoek en de gemeentelijke cultuurraad moet nog een advies uitbrengen. Pas daarna keert het dossier terug naar de gemeenteraad, die de knoop definitief doorhakt. De oppositie in de gemeenteraad heeft de naamswijziging alvast ook op de korrel genomen.