“Flandrien” Robrecht Bothuyne (CD&V) pakt iedereen in snelheid nog voor discussie over verkiezingsborden kan starten Ronny De Coster

19 maart 2019

18u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Federale verkiezingen zonder verkiezingsborden langs de straten, dat zal in Kruisem niet lukken: nog voor de discussie erover kon beginnen, heeft CD&V-kandidaat Robrecht Bothuyne iedereen in snelheid genomen. Als Flandrien dan nog wel…

Peter Depauw (Groen&Co) vroeg zich tijdens de jongste gemeenteraad af of politici in Kruisem zoals bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen ook in de aanloop naar de federale stembusslag zouden overeenkomen om geen verkiezingsborden te plaatsen.

Burgemeester Joop Verzele gaf aan dat hij al in de startblokken zat om zo’n voorstel te lanceren, maar dat het niet meer zal lukken. “Ik zag al borden opduiken van een Flandrien”, gniffelde de CD&V’er. Die Flandrien is zijn partijgenoot Robrecht Bothuyne. Helemaal in het thema van de voorjaarsklassiekers prijkt hij in wielertenue op borden die niet alleen in Kruisem, maar ook daarbuiten al langs de kant van de weg staan.

“Toen we voor de gemeenteraadsverkiezingen een overeenkomst sloten, is daarbij duidelijk afgesproken, dat ze niet van kracht zou zijn bij de federale. Dat is in de praktijk ook niet realiseerbaar. Wij kunnen hier onder de fracties in Kruisem wel afspreken om geen borden te plaatsen, maar er zijn op federaal vlak ook nog andere politieke partijen, waarover wij toch niet kunnen beslissen”, motiveert Bothuyne waarom hij toch maar besloot om als Flandrien de race naar 26 mei toch al maar in te zetten.