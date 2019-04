"Fietsenverkoop verdubbeld in vijf jaar tijd" FIETSENMAKER GUNTHER VANDEPUTTE UIT ZINGEM VOELT HELE JAAR DOOR EFFECT Ronny De Coster

03 april 2019

07u19 0 Kruisem "De Ronde van Vlaanderen, dat is maar één dag, maar het effect voelen wij het hele jaar door", getuigt de Zingemse fietsenmaker Gunther Vandeputte. "Fietsen was nog nooit zo populair. Dat is algemeen zo, maar in onze regio nog veel sterker dan elders: in vijf jaar tijd is de verkoop van fietsen zowat verdubbeld. Kijk maar hoeveel supporters zondag met hun bike naar de Ronde gaan kijken."

Een comfortabeler zadel, een hippere helm, een fietscomputer: fietsenmaker Gunther Vandeputte wordt in de winkel om de haverklap te hulp gevraagd terwijl hij ons probeert te woord te staan. "Het is mooi weer en dan begint dat bij de fietsliefhebbers te kriebelen en hebben ze van alles nodig", knipoogt Gunther.

Dat de Vlaamse Ardennen zich de jongste jaren ontwikkeld heeft tot een actieve fietsstreek, wordt niet alleen beweerd in toeristische folders, maar is volgens de Zingemse fietsenmaker ook cijfermatig te voelen.

"In vijf jaar tijd is de fietsenverkoop verdubbeld en de groei houdt nog altijd aan. Dat komt gewoonweg doordat Oudenaarde en omliggende gemeenten de hoofdrol spelen in de Ronde van Vlaanderen en veel andere koersen. Wielertoeristenclubs zijn populairder dan ooit. Iedereen wil de fiets op. Daarnaast zien we ook, dat almaar meer dames met een racefiets gaan rijden. Wielertoerisme is, net zoals wielerwedstrijden, al lang geen pure mannenzaak meer", prijst Gunther zich gelukkig.

In wat klanten aan hun tweewieler willen spenderen, zitten grote verschillen. "De duurste exemplaren verkopen we in december. Dan beginnen de wielertoeristen hun fietsen te bestellen, zodat ze die tegen maart-april hebben. En sommigen geven aan hun racemachines flink wat geld uit: de modellen die we dan verkopen, kosten wel tussen de zes- en tienduizend euro. Een racefiets voor de modale liefhebber gaat de deur uit voor 1.500 à 2.500 euro", becijfert de fietsenhandelaar.

80% elektrisch

Opmerkelijk: 80% van de fietsen die Gunther verkoopt, zijn elektrisch aangedreven. "De groei in die markt is gigantisch. Met de elektrische fiers bereiken we een ander publiek dan de wielertoeristen. Dankzij de hulp van dat "motortje" vindt een grotere groep van mensen verplaatsingen met de tweewieler ineens ook haalbaar. Met de speedbike naar 't werk in Gent: nu kan dat en het gaat misschien zelfs sneller dan met de auto, omdat je de fietssnelweg kan volgen en ook nooit in de file staat. En kijk maar eens hoeveel elektrische fietsen je zondag zal zien langs het parcours van de Ronde. Ook daarvoor is het interessanter geworden om de al dan niet elektrisch aangedreven fiets te nemen, want met de auto geraak je er niet door."

Iedereen in de Vlaamse Ardennen op de fiets: bij Vandeputte zien ze het graag gebeuren.