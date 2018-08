Zware crash eist gelukkig geen gewonden 06 augustus 2018

02u27 0 Kruibeke Een Engels gezin dat na vakantie op weg was naar huis, heeft veel geluk gehad toen het op de E17 in Kruibeke tot een zware aanrijding kwam.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend, in de richting van Gent. De auto van de Engelsen werd achteraan hard aangereden door een Peugeot 207, met daarin vier jongeren uit Sint-Niklaas.





Het Engelse koppel en hun 14-jarige zoon kwamen er met de schrik van af. Hun auto liep wel zware schade op. Ook de vier jongeren bleven als bij wonder ongedeerd, al was hun auto ronduit rijp voor de schroothoop. Een derde wagen kreeg een lekke band door de brokstukken. De bestuurder van die auto verklaarde dat de bestuurder van de Peugeot erg roekeloos reed. "Hij wisselde vaak van baanvak zonder richtingaanwijzers. Het moest er gewoon van komen..."" (JVS)