Zonovergoten editie van 31ste Zonnewende 13 juli 2018

In de Pismolenstraat vond de 31ste editie van Zonnewende plaats. Het festival is de voorbije decennia uitgegroeid tot een vaste waarde.





Ook nu werd de langste dag van het jaar uitgebreid gevierd rond een groot kampvuur en was het koppen lopen op het festivalterrein. Voor de jongsten was er animatie in het thema van de prehistorie. Optredens waren er onder meer van Marichka Connection, de Zwijndrechtse groep van koperblazers Kolonel Djafaar en de bende muzikanten Brazzmatazz.





(PKM)