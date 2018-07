Zone 30 in centrumstraten 18 juli 2018

Er was al een zone 30 ingevoerd in de wijk Cauterhoek, maar nu schakelt de gemeente een versnelling hoger en zal ook in heel wat centrumstraten een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur worden ingevoerd. Het gaat om de Ambachtstraat, Begoniastraat, Gildenstraat, Gladiolenstraat, Hendrik Mertensstraat, Hofstraat, Hubert Verschraegenlaan, Kamiel De Cockstraat, Kattestraat (gedeelte tussen Tulpenstraat en Gasthuisstraat), Kerkhoekstraat (reeds bestaande zone 30), Kloosterdam, Korenbloemstraat, Nieuwe Kerkstraat, Rozenstraat, Scheidam, Tulpenstraat en Van Hovestraat. Het nieuwe verkeersregime zal nog deze maand van kracht worden. Voor het nieuwe mobiliteitsplan wil men ook een snelheidsbeperking invoeren voor de landbouwwegen tussen de E17, Heirstraat, N419 en Lange Heihoekstraat. Hier zal men slechts 50 kilometer per uur mogen rijden in plaats van 70 kilometer per uur. Tot slot zal ook de wijk Wijnakkers in Bazel een zone 30 worden. Hier gaat het om de Blokmakerslaan, Imkerslaan, Kardinaal Cardijnlaan, Mandenmakerslaan, Wagenmakerslaan en Wijnakkerslaan. (PKM)