Zon voedt elektrische fietsen in sportcentrum Kerkeputten

25 februari 2019

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe fietsenstalling in de sportzone Kerkeputten in Kruibeke. Momenteel is er wel een ruime parking maar een stalling voor fietsen ontbrak nog. De nieuwe fietsenstalling die geplaatst zal worden krijgt een capaciteit voor ongeveer 35 fietsen, waaronder minimum 5 bakfietsen en/of fietskarren. In de stalling zal ook een oplaadpaal met 4 laadpunten voor elektrische fietsen voorzien worden. De oplaadpaal zal net als de Ledverlichting gevoed worden via een zonnepaneel. Het is de gemeentelijke technische dienst die de bouwwerken in eigen beheer zal uitvoeren.