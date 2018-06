Zoekzone voor nieuw containerpark 26 juni 2018

Er is een plan in de maak voor de verhuizing van het recyclagepark van Ibogem naar de Nieuwe Baan, op de grens van Bazel en Rupelmonde. Het huidig containerpark in de Geeraard de Cremestraat bevindt zich in een dichtbebouwde woonwijk en bij piekmomenten zijn er soms wachtrijen tot op de straat. De buurt heeft al meermaals klachten geuit over de overlast. Daarom werd beslist het recyclagepark te verhuizen. "We hebben een zoekzone afgebakend en gaan nu eerst de omwonenden hierover informeren", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "Nog tot 27 augustus kan iedereen reacties of opmerkingen geven. Dit jaar willen we de knoop doorhakken en de juiste locatie bepalen. Aansluitend zal er volgend jaar dan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld worden." Op donderdag 28 juni is er een infomarkt van 17 tot 19 uur in de infotainer langs de Nieuwe Baan op de parkeerstrook voor vrachtwagens tussen Breestraat en Temsestraat. (PKM)