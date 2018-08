Zoektocht naar ander evenementenplein FLATS VOOR SENIOREN EN ALLEENSTAANDEN OP SITE VAN ALTENA KRISTOF PIETERS

30 augustus 2018

02u35 0 Kruibeke Enkele grote en zeer succesvolle evenementen moeten op zoek naar een nieuw terrein. Komende maand kiest een jury een definitief ontwerp voor een bouwproject op het grasplein Altena. De inwoners hebben het terrein zich intussen toegeëigend als evenementenplein voor onder meer Copa Crubeca (matchen van de Duivels) en de zomeractiviteiten van Playa Crubeca.

Sinds de afbraak van het rusthuis Altena in 2010 ligt de site naast de kerk van Kruibeke braak, maar daar komt binnenkort verandering in. Het OCMW-bestuur, dat eigenaar is van de grond, besliste in april om de helft van het terrein te verkopen aan de huisvestingsmaatschappij. Die zal het bouwproject nu trekken. Er is een oproep gedaan aan architectenbureaus om een visie te ontwikkelen voor de hele site. Uit de ingezonden ontwerpen zal een jury in september één ontwerper selecteren en meteen wordt ook de procedure voor de omgevingsvergunning opgestart. De gemeente tekende de krijtlijnen wel al uit. Zo is bepaald dat op het gelijkvloers aan de kant van het Onze-Lieve-Vrouwplein ruimte moet blijven voor handelspanden en horeca.





Wachtlijst

De huisvestingsmaatschappij plant zelf kleine, betaalbare huurappartementen, voornamelijk bedoeld voor senioren. "Dit als betaalbaar alternatief voor het soms dure aanbod van erkende assistentieappartementen", zegt voorzitter Ann Cools. "De huurders zullen worden aangeduid via een gemeentelijk toewijzingsreglement. Ook aan alleenstaanden werd gedacht, want we merken dat deze doelgroep nu de langste wachtlijsten blijft kennen." Het andere deel van de site (ongeveer 50%) gaat het OCMW openbaar verkopen in een tweede fase aan een private projectontwikkelaar. "En dit voor de bouw van een mix van appartementen van verschillende grootte", zegt OCMW-voorzitter Pia De Monie. "We hebben wel opgelegd dat maximum 40% van het terrein mag worden bebouwd. De rest moet vrij blijven, deels als private groene ruimte en deels als openbare ruimte."





Creatief genoeg

Het braakliggend plein werd de voorbije jaren volop benut binnen het gemeenschapsleven van Kruibeke en ingezet als evenementenplein onder de kerktoren. Zo werden er de matchen uitgezonden van de Rode Duivels tijdens Copa Crubeca of werd een tijdelijk strand aangelegd voor een reeks zomeractiviteiten voor Playa Crubeca. "We beseffen dat men ondertussen gewend geraakt is aan dit extra stukje recreatieve ruimte", geeft burgemeester Jos Stassen toe. "Daarom zullen we ook zorgen voor een waardig alternatief. Er zijn in de nabijheid van het centrum nog een aantal pleinen die deze functie kunnen overnemen zoals Cauterhoek, Kerkenhoek, maar ook aan de Scheldelei of de nieuwe parking Broekdam Noord zijn er mogelijkheden. De sportzone Kerkeputten krijgt binnenkort ook een verbinding met het centrum via een wegel langs de nieuwe Chirolokalen. Op iets langere termijn komt er ook een nieuw evenementenplein naast de kerk. De pastorij zal dan worden gesloopt. Tot slot zal ook het binnenplein van De Brouwerij gebruikt kunnen worden voor kleinere festiviteiten. We denken dat de vele vrijwilligers binnen het verenigingsleven creatief genoeg zullen zijn om voor elk feest een oplossing te vinden."